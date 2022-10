Stage d’éloquence pour adultes – vacances d’automne CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage d’éloquence pour adultes – vacances d’automne CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE, 24 octobre 2022, Paris. Du lundi 24 octobre 2022 au jeudi 27 octobre 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi

de 18h00 à 20h00

. payant

Stage proposé pendant les vacances d’automne par le centre Paris Anim’ Richard Wright Vous souhaitez travailler votre éloquence et vous affirmez oralement en public; ce stage pourra vous permettre une première approche. Pour adulte du lundi 24 au jeudi 27 octobre 2022 de 18h à 20h CENTRE CPA RICHARD WRIGHT ACTISCE 76bis Rue de Rennes, 75006 Paris, France 75006 Paris Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org www.animactisce.org

Détails Catégories d'évènement: île de France, Paris

