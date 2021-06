Hyères Park Hotel Hyères, Var Stage d’écriture et de théâtre sur les pas d’Alphonse Denis Park Hotel Hyères Catégories d’évènement: Hyères

Var

Stage d’écriture et de théâtre sur les pas d’Alphonse Denis Park Hotel, 23 août 2021-23 août 2021, Hyères. Stage d’écriture et de théâtre sur les pas d’Alphonse Denis

du lundi 23 août au vendredi 27 août à Park Hotel

Ce projet s’articulera autour d’Alphonse Denis (1794-1876), Maire de la ville de 1830 à 1848, homme de lettres, défenseur du patrimoine et promoteur de la station touristique hivernale. Il est aussi le bâtisseur du théâtre qui porte aujourd’hui son nom. Une présentation d’Alphonse Denis, une visite guidée du centre historique évoquant son action et la découverte du théâtre Denis immergeront les participants dans l’histoire et le patrimoine de la commune. Les jeunes seront ensuite accompagnés dans la création et la mise en scène d’une galerie de portraits dont les personnalités ont laissé au fil des siècles le souvenir de leur visite ou de leur séjour à Hyères et forment, autour d’Alphonse Denis, une sorte de panthéon local.

Gratuit

Visite guidée sur les pas d’Alphonse Denis suivi d’un stage écriture et théâtre Park Hotel avenue de Belgique, 83400 Hyères Hyères Var

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-08-23T09:00:00 2021-08-23T12:30:00;2021-08-23T13:00:00 2021-08-23T16:00:00;2021-08-24T09:00:00 2021-08-24T12:30:00;2021-08-24T13:00:00 2021-08-24T16:00:00;2021-08-25T09:00:00 2021-08-25T09:30:00;2021-08-25T09:30:00 2021-08-25T12:30:00;2021-08-25T13:00:00 2021-08-25T16:00:00;2021-08-26T09:00:00 2021-08-26T12:30:00;2021-08-26T13:00:00 2021-08-26T16:00:00;2021-08-27T09:00:00 2021-08-27T12:30:00;2021-08-27T13:00:00 2021-08-27T16:00:00

Détails Catégories d’évènement: Hyères, Var Autres Lieu Park Hotel Adresse avenue de Belgique, 83400 Hyères Ville Hyères lieuville Park Hotel Hyères