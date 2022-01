Stage d’écriture: enchanter le quotidien Bergerac Bergerac Catégories d’évènement: Bergerac

Stage d'écriture: enchanter le quotidien Bergerac, 28 mars 2022

2022-03-28

Bergerac Dordogne Stage animé par Marion Guilloux;

Comment déployer une idée en quelques pages, comment donner corps à un personnage, un lieu, une intrigue face à la question de l’économie narrative ?

En partant d’une proposition d’écriture (« Enchanter le quotidien »), nous travaillerons par étapes (jeux littéraires, travail d’après-photos, travail poétique et d’invention…) à cerner un sujet qui offre pour chacun(e) la possibilité de produire un texte d’une dizaine de pages. Tout en gardant en tête le plaisir d’écrire et de partager son travail avec l’ensemble du groupe ! Stage animé par Marion Guilloux;

Espace Lagabrielle Bergerac

