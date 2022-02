Stage d’écriture en mouvement avec Aziliz Bourgès Pont-Croix, 26 mars 2022, Pont-Croix.

Stage d’écriture en mouvement avec Aziliz Bourgès Pont-Croix

2022-03-26 – 2022-03-27

Pont-Croix Finistère Pont-Croix

Aziliz Bourgès, écrivaine, traductrice et actrice bretonnante, vous propose un stage d’écriture créativeau café-librairie La pluie d’été à Pont-Croix.

Flânons à l’intérieur d’un tableau ou d’une photographie d’art et écrivons ensuite le récit de cette balade. Merci de venir avec l’image de votre choix et, si possible, avec l’ouvrage dont l’image est extraite. Toutes les langues, tous les imaginaires sont bienvenus.

interculturel@laobra.bzh http://laobra.bzh/

Pont-Croix

