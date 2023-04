Stage d’écriture : écrire sa nouvelle et développer son style. Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE, 25 avril 2023, Paris 6EME ARRONDISSEMENT.

Du mardi 25 avril 2023 au mercredi 26 avril 2023 :

mardi, mercredi

de 10h00 à 17h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

2€40/heure de 16 à 26 ans

Tarif en fonction de votre quotient familial pour les plus de 26 ans

Écrire une nouvelle et développer votre style d’écriture.

Public : adultes à partir de 16 ans (débutants en écriture acceptés)

Ce stage d’écriture créative a été conçu pour tous les participants débutants ou confirmés qui aiment écrire.

Au cours de ce stage, nous allons explorer le processus d’écriture d’une nouvelle, de la conception de l’idée à la création de personnages et de l’univers qui les entoure.

Créativité, plaisir, techniques d’écriture :

Ce stage s’adresse à ceux qui ont une pratique régulière de l’écriture mais aussi aux débutants qui souhaitent se lancer dans l’écriture.

Vous découvrirez de nouvelles manières d’exprimer votre créativité, d’affiner vos compétences en écriture et d’améliorer votre confiance en vos capacités à restituer votre idée.

Nous évoquerons les points suivants :

– Les techniques de base pour la création d’une nouvelle : trouver son idée, identifier le thème, développer une intrigue captivante et cohérente, créer et faire vivre vos personnages, travailler vos décors et votre univers et écrire des descriptions évocatrices qui donneront vie à votre histoire.

– Quelques points spécifiques : écrire la situation initiale, l’élément perturbateur, le dénouement.

– Présentation de votre nouvelle : corriger le fond, la forme et proposer sa nouvelle à un concours.

Méthodologie :

L’animatrice alternera des explications sur des points techniques et des temps d’écriture spontanée pour explorer quelques aspects de la nouvelle.

– Lecture et extraits de textes d’auteurs (nouvelles, microfictions ou micronouvelles)

– Exercices pratiques et mises en écriture ludiques pour vous aider à explorer votre propre processus créatif, stimuler votre imagination et trouver des idées originales.

– Réflexions autour de l’organisation d’un recueil de nouvelles

– Possibilité de travailler sur le concours de nouvelles proposé par le centre Richard Wright (informations et règlement sur le concours centre Richard Wright : ici)

– Lecture à voix haute des textes écrits en atelier

À propos de l’animatrice de l’atelier « écrire une nouvelle » :

Aude Ceccarelli est conseillère littéraire. Elle a publié quatre livres et partagera avec le groupe son expérience pour écrire et faire aboutir un texte. Elle anime régulièrement à Paris des ateliers à l’année et des stages pour Actisce.

Centre Paris Anim’ Richard Wright ASSOCIATION ACTISCE 76bis Rue de Rennes, 75006 Paris, France 75006 Paris 6EME ARRONDISSEMENT

Contact : 0143541658 cparichardwright@actisce.org www.animactisce.org

