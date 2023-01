Stage d’écriture : Demeure à habiter Gonnetot, 6 août 2023, Gonnetot Gonnetot.

Stage d’écriture : Demeure à habiter

Le Presbytère de Gonnetot Grande Rue Gonnetot Seine-Maritime

2023-08-06 – 2023-08-10

Demeure à Habiter

Dans l’écriture d’un récit les personnages vivent quelque part. Et ce lieu est à créer par l’auteur. L’architecte et l’écrivain ont en commun de faire en sorte que l’espace soit habité. Tous deux ont la liberté de le concevoir. Les participants à cet atelier d’écriture sont invités à mettre en œuvre cette précieuse liberté. Créer une demeure et l’habiter, de la cave au grenier, du jardin aux diverses annexes, des escaliers aux chambres. C’est écrire l’intimité des personnages autant que leur sociabilité. Le lieu est une donnée incontournable de la narration.

L’écriture des textes sera inspirée par les lieux où nous séjournons, notamment le jardin et per les textes d’auteurs normands comme Annie Duperey, Maupassant, Pascal Quignard, Annie Ernaux et d’autres…

Tous registres, du poétique au narratif, du cocasse au fantastique seront expérimentés.

PAF : stage à régler à Marie-Andrée Delhamende : 260 €

Renseignements et réservation : Marie-Andrée Delhamende : 0032 478 49 58 17

madelhamende16@outlook.com ou www.delhamende.be

Pour l’hébergement : Agnès Evrats : 0032 496 215 953 ou info@presbytere-gonnetot.fr

+32 478 49 58 17 http://www.delhamende.be/

