Stage d'écriture créative pour ados et préados Atelier d'écriture Au Plaisir des mots, 25 octobre 2021, Neuilly-sur-Seine. Date et horaire exacts : Du 25 au 29 octobre 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 10h à 12h30

Apprenti écrivain : un stage de 5 demi-journées pendant les vacances de la Toussaint pour des jeunes de 11 à 15 ans qui rêvent de progresser dans l’art d’écrire de manière conviviale et ludique. Tu aimes les livres et tu rêves d’écrire. Peut-être t’es-tu déjà lancé…

Ce stage en présentiel de 5 demi-journées te permettra de gagner confiance en toi et de te familiariser avec les secrets des écrivains

Tu t’entraîneras à bâtir une intrigue, à créer des personnages, à installer une ambiance et du suspense…

A la fin de la semaine, tu repartiras en ayant écrit une mini-nouvelle.

Il est animé par Catherine Colombat Desforges, auteure, journaliste, responsable éditoriale. Atelier d'écriture Au Plaisir des mots 13-15, Rue des Huissiers Neuilly-sur-Seine 92200

Contact :Atelier d'écriture Au Plaisir des mots 0686383279 contact@auplaisirdesmots.com

