Lanvallay Côtes d’Armor Lanvallay Une aile la nuit vous propose un stage découverte de Théâtre. Les inscriptions sont ouvertes

Deux groupes possibles : 7/8/9 ans et 10/11/12 ans

Les 27, 28 et 29 octobre

⏰ De 10h à 17h —> prévoir pique-nique

Salle des fêtes de Tressaint

45 €

‍ Intervenantes : Morgane Jéhanin & Mélodie Cosquer Renseignements et inscriptions :

www.une-aile-la-nuit.fr

☎️ 0650897945

