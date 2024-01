Stage découverte tai chi chuan – l’éventail Espace Jemmapes Paris, samedi 16 mars 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de 10h30 à 12h30

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

13 € (+ 5 € en cas de première inscription)

L’éventail était, au temps féodal, un objet ornemental réservé à la haute société Chinoise ; il pouvait également servir, au besoin, d’arme d’auto-défense.

La pratique du Tai Chi accessoirisé d’un éventail permet, par un travail de motricité fin et énergique, d’acquérir une plus grande souplesse gestuelle.

Lors de ce stage d’initiation vous apprendrez à parfaire son maniement (ouverture et fermeture; etc.) puis à inclure les différents mouvements dans un ensemble chorégraphique qui mariera esprit martial et grâce.

Dans cette recherche d’un état de concentration, départit de toute rigidité, l’éventail sera comme un prolongement du corps et de l’esprit Vous y trouverez la manière de vous déployer et de vous recentrer, indéfiniment.

Ce stage est également une découverte de deux grandes écoles de Tai Chi : celle du style Yang et celle du style Chen. Cette forme d’éventail associe les mouvements de ces 2 écoles, les plus pratiquées au monde.

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/2-stages-decouvertes/stage-decouverte-tai-chi-chuan-l-eventail

Sophie Yang