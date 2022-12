Stage découverte multiactivités Widensolen Widensolen Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Stage découverte multiactivités
Ecurie du moulin Widensolen
2022-12-19 – 2022-12-23

2022-12-19 – 2022-12-23 Widensolen

Haut-Rhin Différents stages sont proposés durant les vacances. Art du spectacle, saut d’obstacles, découverte du poney (soins, cours d’équitations), jeux… Ouverts à tous. +33 7 79 82 36 11 Widensolen

