2022-12-21 – 2022-12-21 EUR 50 50 Découverte des différents régimes alimentaires des animaux du zoo d’Asson grâce à la visite de la cuisine , visite commentée avec des nourrissages et enfin atelier “sur la piste du vivant” durant lequel les enfants réalisent le moulage d’une trace de leur animal préféré. L’après-midi se termine par un goûter.

Ces expériences sont accessibles aux enfants de 6 à 11 ans inclus.

Réservation obligatoire par mail ou téléphone.

