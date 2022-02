Stage découverte « mini soigneur jurassic » Asson, 29 avril 2022, Asson.

Stage découverte « mini soigneur jurassic » Zoo d'Asson 6 Chemin de Brouquet Asson

2022-04-29 14:00:00 – 2022-04-29 17:00:00

Asson Pyrénées-Atlantiques Asson

EUR 50 50 Découverte des dinosaures au cours d’une visite commentée avec description des espèces , de leur mode de vie et de leur régime alimentaire . Nourrissages des animaux du zoo et description de leur lien évolutif avec les dinosaures . « Expérience jurassique » avec chantier de fouille et moulage d’une trace de dinosaure .

L’après-midi se termine par un goûter. Ces expériences sont accessibles aux enfants de 6 à 11 ans inclus. Réservation obligatoire par téléphone ou par mail.

+33 5 59 71 03 34

Zoo d’Asson 6 Chemin de Brouquet Asson

