STAGE DÉCOUVERTE – METIERS DE LA LUTHERIE 2021-08-23 09:00:00 – 2021-08-28 17:30:00 CPFI 11 Rue des Frères Gréban

Le CPFI et la Région Pays de la Loire vous proposent un « Stage Patrimoine – Volet Jeunes ». Ce stage gratuit propose une découverte des métiers de la lutherie ainsi qu’une ouverture sur les musiques et cultures du monde ! A la fois théorique et technique, il vous permettra de fabriquer votre propre instrument de musique – le Kokle, cithare de Lettonie – et de profiter de deux jours d’ateliers-conférences animés pas des professionnels.

Gratuit / Public : 15-30ans / Repas du midi pris en charge / Inscriptions par mail à cpfi.lemans@orange.fr

Du 23 au 28 août, de 9h à 17h30.

cpfi.lemans@orange.fr +33 2 43 43 81 05

