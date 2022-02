Stage : découverte marqueterie Nérac Nérac Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Stage : découverte marqueterie Nérac, 26 mars 2022, Nérac. Stage : découverte marqueterie Rue du Moulin des Tours Maison Bransoulié – Galerie GAAMA Nérac

2022-03-26 – 2022-03-27 Rue du Moulin des Tours Maison Bransoulié – Galerie GAAMA

Nérac Lot-et-Garonne Nérac Stage proposé par GAAMA, encadré par Corinne Garcia

Stage adulte, entre 3 et 5 places.

La pratique de la marqueterie sous ses différents aspects techniques. Élaboration d’un projet personnel. Développer sa créativité en s’inspirant des placages de diverses essences de bois.

Rue du Moulin des Tours Maison Bransoulié – Galerie GAAMA Nérac

