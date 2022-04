Stage découverte kayak – VTT – course d’orientation Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

Saint-Cast-le-Guildo

Stage découverte kayak – VTT – course d'orientation Saint-Cast-le-Guildo

2022-04-18 10:00:00 – 2022-04-22 12:00:00

Saint-Cast-le-Guildo Côtes d’Armor Saint-Cast-le-Guildo Viens découvrir ou redécouvrir les activités de plein-air!

Au programme : Kayak, VTT et Course d’Orientation.

Dans l’ambiance sympa d’un petit groupe de 6 maximum, nous évoluerons au départ du Port du Guildo. Le stage est ouvert aux enfants de 8 à 12 ans ayant leur « brevet d’aisance aquatique ». Sur le modèle des raids nature multisports, nous pratiquerons le kayak, le VTT et la course d’orientation en enchainant au moins deux de ces activités par séance. Prévoir une tenue adaptée ne craignant pas d’être salie et mouillée, k-way, chaussures de sport,…

