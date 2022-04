Stage découverte – Initiation MAO Centre Paris Anim’ Espace Beaujon Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

Stage découverte – Initiation MAO Centre Paris Anim’ Espace Beaujon, 5 mai 2022, Paris. Stage découverte de l’activité MAO (Musique Assistée par Ordinateur) destiné aux adolescents de 11 à 17 ans !

Date et horaire exacts : Du jeudi 05 mai 2022 au vendredi 06 mai 2022 :

jeudi, vendredi

de 14h00 à 17h00

payant 18, 80€ pour les élèves de Beaujon 28,80€ en tarif plein Durant les vacances de Paques, venez vous initier à la Musique Assistée par Ordinateur. Cet atelier permettra d’aborder la composition et la production de sa musique à travers le logiciel Ableton Live. Pour débutant et intermédiaire, l’atelier est ouvert aux musiciens et non musiciens désirant débuter la MAO et la production sur ordinateur. Quand ? Les jeudi 5 et vendredi 6 mai de 14h à 17h

Pour qui ? Pour les 11-17 ans

Tarif : 18,80€ pour les élèves de l’espace Beaujon et 28,80€ en tarif plein Intervenant : Nicolas Rezaï Inscriptions : au 01 53 53 06 99 ou jeunesse@ebeaujon.org Centre Paris Anim’ Espace Beaujon 208, rue du Faubourg Saint-Honoré Paris 75008 Contact : http://www.ebeaujon.org/ 0153530699 jeunesse@ebeaujon.org https://www.facebook.com/ebeaujon http://www.ebeaujon.org/jeunesse/stage-decouverte—mao_316.html Plus d’infos

https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

