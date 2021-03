Arles Archeomed Arles, Bouches-du-Rhône Stage découverte • Initiation à la taille de pierre Pôle Culture & Patrimoines Arles Catégories d’évènement: Arles

Bouches-du-Rhône

Stage découverte • Initiation à la taille de pierre Pôle Culture & Patrimoines, 26 mars 2021-26 mars 2021, Arles. Stage découverte • Initiation à la taille de pierre

du vendredi 26 mars au samedi 27 mars à Pôle Culture & Patrimoines

Stage animé par Kilian Gac et Simon Darves-Blanc de La Pierre au carré

Vendredi 26 et samedi 27 mars 2021

9h30-12h30 13h30 ou 14h-17h30

Locaux du Pôle – Arles

Tarif : 120€ TTC Approche de la matière, découverte des outils, appréhension du volume et travail du bloc de pierre pour la réalisation de votre oeuvre !

Chaque participant repart avec ce qu’il a réalisé pendant le stage ! Une activité manuelle et conviviale à la découverte des savoir-faire de deux professionnels tailleurs de pierre ! OBJECTIF

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Être initiés aux bases de la taille de pierre tendre. PROGRAMME

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Vendredi : histoire de la taille de pierre d’ hier à aujourd’hui, dessin , taille de pierre.

Samedi : taille d’un élément en calcaire local. PRÉREQUIS

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Cet atelier s’adresse à tous.

La taille du groupe est limitée à 6 personnes afin que le professionnel ait tout le temps pour répondre à vos questions et adapter ses conseils à votre niveau et vos envies. SE MUNIR DE

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Élément de protection individuelle (chaussure de sécurité et vêtement de travail). INSCRIPTION

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Tarif : 120€ TTC les 2 jours avec accueil café le matin

Bon cadeau sur demande INTERVENANTS

▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬

Kilian GAC et Simon Darves-Blanc sont tailleurs de pierre, formés chez les Compagnons du Devoir. Au cours de leurs Tour de France, ils ont pu travailler dans des entreprises de taille de pierre spécialisées dans la maçonnerie du bâti ancien, la marbrerie et la restauration de Monuments Historiques. Leur travail se consacre à la restauration du patrimoine bâti et à la création d’ouvrages, leur approche privilégie une approche en éco-construction.

[https://www.lapierreaucarre.com](https://www.lapierreaucarre.com) Membre du Pôle Culture & Patrimoines et résident d’Archeomed®.

120 € les 2 jours

Ce stage se propose de concilier approche théorique et initiation pratique de la taille de pierre. Chaque participant repart avec ce qu’il a réalisé pendant le stage ! Pôle Culture & Patrimoines 17 chemin de Séverin Arles Gimeaux

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-26T09:00:00 2021-03-26T17:30:00;2021-03-27T09:00:00 2021-03-27T17:30:00

Détails Catégories d’évènement: Arles, Bouches-du-Rhône Autres Lieu Archeomed Adresse 17 chemin de Séverin, Arles Ville Arles