Stage Découverte et Initiation à la Danse Contemporaine 13è JARDIN JEAN-CLAUDE-NICOLAS-FORESTIER, 7 juillet 2021-7 juillet 2021, Paris.

Date et horaire exacts : Du 7 au 13 juillet 2021 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi de 15h à 17h

gratuit

L’activité d’une durée d’une semaine , du 7 au 13 juillet de 15h à 17h , s’adresse aux enfants et jeunes de plus de 10 ans et est gratuite. Le stage se déroulera au JARDIN JEAN-CLAUDE-NICOLAS-FORESTIER dans le 13è et la danse sera accompagnée par un musicien dans le but de construire un parcours chorégraphique.

Donner la possibilité à des jeunes entre 10 et 18 ans des quartiers Politique de la Ville du 13ème arrondissement (Sud du 13ème) de s’initier à la danse d’orientation contemporaine avec l’accompagnement de musique vivante grâce à l’intervention d’un musicien percussionniste. Nous proposons une pratique artistique qui privilégie l’expression individuelle et de groupe, développe l’écoute, favorise la socialisation dans un cadre agréable en pleine air. Nous souhaitons aussi transmettre quelques notion de danse contemporaine en s’appuyant sur le rapport danse/musique avec en perspective construire avec eux un parcours chorégraphique qui se traduirait dans une présentation à la fin du stage d’une déambulation dansé autours les immeubles et dans le jardin juste en face, Jardin Jean-Claude-Nicolas-Forestier. Notre intention est réussir à instaurer un climat de confiance pour capter l’attention des jeunes avec la perspective de présenter à la fin du stage un travail chorégraphique dont ils puissent être fiers avec l’espoir de pouvoir mélanger garçons et filles.

Participation Gratuite sur Inscription

Projet soutenu par la Ville de Paris, la CGET, la CAF et la Mairie du 13ème

JARDIN JEAN-CLAUDE-NICOLAS-FORESTIER 12, rue Thomire Accès : boulevard Kellermann Paris 75013

7 : Maison Blanche (784m) 7 : Porte d’Italie (843m) Poterne des Peupliers



Contact :L’AQUILONE 0628303238 laquilone2@gmail.com https://laquiloneassociation.wordpress.com/ https://fr-fr.facebook.com/associationlaquilone https://twitter.com/AquiloneL0628303238 laquilone2@gmail.com

Ados;Musique;Plein air;Sport

Date complète :

Natalia Fontana, Sylvestre Soleil, Barbara Bracci, Mona KAABI