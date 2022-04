STAGE DÉCOUVERTE DU TOURNAGE SUR UN WEEK-END AVEC LA CÉRAMISTE MAGALI BRUCHET Mauges-sur-Loire, 21 mai 2022, Mauges-sur-Loire.

EUR 150 150 Le stage se déroule sur un week-end, le samedi de 14h à 18 h et le dimanche de 11h à 17h.

Le premier jour sera consacré au tournage , et le deuxième aux finitions, je me chargerai d’émailler les pièces et de les cuire dans les semaines qui suivent.

Et si avec ces quelques dates vous ne trouviez pas votre bonheur, faites- moi une proposition…

Réservation par mail ou téléphone, maximum 2 personnes.

Nous pouvons manger ensemble le dimanche; chacun apportera son pique nique.

+33 6 28 25 42 95 https://www.ceramisteraku-magalibruchet.com/d-lets-talk

