Stage « découverte des secrets des vins de Bourgogne » Gevrey-Chambertin, 19 novembre 2022, Gevrey-Chambertin.

2 impasse de la poulotte Couchey Marsannay Gevrey-Chambertin 21160 Couchey Marsannay 2 impasse de la poulotte

2022-11-19 – 2022-11-19

C’est samedi, vous avez envie de vous initier aux secrets des vins de Bourgogne et apprendre à les déguster, que vous soyez néophyte ou amateur ! Devenez ainsi un oenophile incollable !

Le programme : balade oeno-sensorielle en immersion dans les crus de Gevrey-Chambertin, durant laquelle vous découvrirez les secrets de la diversité des parcelles et le rôle du vigneron. Puis explosion des saveurs, vous serez initié à la dégustation géo-sensorielle de 6 à 7 vins appellations « villages » et « premiers crus » avec reconnaissances ludiques des arômes et des saveurs.

Les thèmes abordés : les paysages viticoles (coteaux et combes), la vigne (cépages, exposition, sols viticoles), culture de la vigne en bio et biodynamie, vinification et élevage…

Sandrine Lanaud, formatrice et dégustatrice professionnelle vous propose une formation sur mesure, adaptée à votre niveau de connaissance.

Balade dans les vignes puis retour dans le salon et le cellier.

Prochaines dates : 23/04, 21/05, 25/06, 24/09, 22/10, 19/11 de 15h à 19h. Stages à la demande pour groupe de minimum 6 personnes. ( En français ou en anglais)

Sur demande visite chez un vigneron et formules cadeaux

closdebourgogne@orange.fr +33 6 64 90 20 32 http://www.closdebourgogne.com/

