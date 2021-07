STAGE DECOUVERTE DES BOLS TIBETAINS – RELAXATION SONORE Le Mans, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Le Mans.

STAGE DECOUVERTE DES BOLS TIBETAINS – RELAXATION SONORE 2021-07-24 09:30:00 – 2021-07-24 17:00:00

Le Mans 72190

EUR 50 50 Ce stage a pour but de vous apprendre à faire vos premiers pas avec votre ou vos bols chantants afin de

les utiliser pour vous ou votre entourage, et ressentir les effets, les bienfaits des sons et des vibrations.

Au programme de cette journée

– L’histoire des bols, comment les choisir, les utiliser, les faire chanter,

– Ressentir les effets du bol sur votre mental et votre corps

– Recevoir une relaxation sonore

Vous pourrez utiliser mes bols et mes instruments que je vous mettrai à disposition durant ce stage

1 journée pour apprendre à utiliser les bols chantants, et profiter d’une relaxation sonore de groupe

sylvianebienetre@gmail.com +33 6 50 55 34 58

