Stage découverte des arts du cirque Centre socioculturel 11, rue des arts Ouistreham

2020-10-25 – 2020-10-29

Ouistreham Calvados Avec Bric Arts Brac, initiez-vous à la pratique des arts du cirque! Découverte de la jonglerie et de l’équilibre sur objet. Stage découverte à la séance.

– 13h30 à 15h : Pour les 8-12 ans – 12€ la séance

– 15h15 à 16h15 : Pour les 5-7 ans – 9€ la séance

– 16h30 à 17h15 : Pour les 3-4 ans – 8€ la séance

Centre socioculturel 11, rue des arts Ouistreham

