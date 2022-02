Stage » Découverte de reliures alternatives » Université Ouverte de Versailles, 25 avril 2022, Versailles.

Stage » Découverte de reliures alternatives »

du lundi 25 avril au vendredi 29 avril à Université Ouverte de Versailles

Mettez à profit les périodes de vacances scolaires pour vous initier à une pratique artistique ! Dans une ambiance conviviale, venez découvrir les techniques de reliures simples, ne nécessitant que peu de matériel et réalisables chez vous ? Cet atelier permet de découvrir, à contrario de la reliure classique et traditionnelle, des structures plus légères, sans presse, sans colle ou presque, par couture, découpage et pliage. Stage animé par Mme Muriel Morlent, artisan relieure. 5 séances x 3h Pour plus de détails, [cliquez ici](https://www.versailles.fr/universiteouverte/programme-20-21/stages-et-ateliers-en-famille/)

Sur inscription – Tarif Versaillais : 76,50 € – Non Versaillais : 114,75 € – Passe vaccinale et port du masque obligatoires.

Université Ouverte de Versailles 6 impasse des Gendarmes, entrée B 78000 Versailles Versailles Chantiers Yvelines



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-25T14:00:00 2022-04-25T17:00:00;2022-04-26T14:00:00 2022-04-26T17:00:00;2022-04-27T14:00:00 2022-04-27T17:00:00;2022-04-28T14:00:00 2022-04-28T17:00:00;2022-04-29T14:00:00 2022-04-29T17:00:00