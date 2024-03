Stage Découverte de l’Impro – de 10 à 14 ans La MAVA Lille, dimanche 17 mars 2024.

Bienvenue dans le monde de l’improvisation, où l’imagination prend vie et où chaque moment est une nouvelle aventure!

Ce stage de Découverte de l’Impro offre une expérience enrichissante où les jeunes apprennent à explorer leur créativité, à développer leur confiance en eux et à s’amuser tout en apprenant.

À travers des exercices et de jeux interactifs, les enfants découvriront les bases de l’improvisation, en se familiarisant avec l’écoute active, la prise de décision rapide et la construction d’histoires spontanées.

Ils pourront s’y exprimer librement et découvrir le plaisir de la performance improvisée.

La MAVA 34 rue du Long Pot Lille 59042 Fives Nord Hauts-de-France