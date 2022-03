STAGE DÉCOUVERTE DE L’APICULTURE À ST MARTIN D’ARCÉ Baugé-en-Anjou, 26 mai 2022, Baugé-en-Anjou.

STAGE DÉCOUVERTE DE L’APICULTURE À ST MARTIN D’ARCÉ la Riberdière St Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou

2022-05-26 – 2022-05-26 la Riberdière St Martin d’Arcé

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire

EUR 110 Cet atelier est approprié à toute personne désireuse de découvrir le monde des abeilles, et le monde de l’apiculture.

Venez vivre une expérience unique, vibrez avec les abeilles pour découvrir l’apiculture avec L’Or de La Ruche.

Anne vous emmènera sur ses ruches pour vous faire découvrir le monde des abeilles et vous partager sa passion !

Chaque atelier est réalisé en individuel ou en groupe maximum 6 personnes. Il comporte une partie théorique et une partie pratique.

Sur réservation.

Stage découverte de l’apiculture

+33 6 68 19 47 43

Cet atelier est approprié à toute personne désireuse de découvrir le monde des abeilles, et le monde de l’apiculture.

Venez vivre une expérience unique, vibrez avec les abeilles pour découvrir l’apiculture avec L’Or de La Ruche.

Anne vous emmènera sur ses ruches pour vous faire découvrir le monde des abeilles et vous partager sa passion !

Chaque atelier est réalisé en individuel ou en groupe maximum 6 personnes. Il comporte une partie théorique et une partie pratique.

Sur réservation.

la Riberdière St Martin d’Arcé Baugé-en-Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-14 par