Château de Soule, le dimanche 7 novembre à 10:00

### **Stage de 2 heures le DIMANCHE 7 NOVEMBRE de 10h à 12h.** ### **Pour découvrir les bienfaits de la sophrologie** **Avec des exercices dynamiques, assis ou debout, favorisant la détente mentale et corporelle grâce à :** * **quelques mouvements corporels,** * **la pratique consciente de la respiration,** * **des visualisations positives.**

Adhésion à l’association plus 20 euros le stage. Tarif social possible.

POUR APPRIVOISER SON STRESS Château de Soule 2, allée Nicolas de Condorcet, 31520 Ramonville Saint-Agne Ramonville-Saint-Agne Haute-Garonne

2021-11-07T10:00:00 2021-11-07T12:00:00

