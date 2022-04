Stage Découverte de la kinésiologie La Chapelle-aux-Naux, 3 juin 2022, La Chapelle-aux-Naux.

Stage Découverte de la kinésiologie La Chapelle-aux-Naux

2022-06-03 – 2022-06-03

La Chapelle-aux-Naux Indre-et-Loire La Chapelle-aux-Naux

La kinésiologie est une pratique professionnelle destinée à favoriser un état d'équilibre et de bien-être physique, mental et social. Elle regroupe un ensemble de techniques de gestion du stress et des émotions. Elle s'applique aux animaux comme aux humains.

secretariat.tourainecheval@gmail.com +33 2 47 82 26 29

La Chapelle-aux-Naux

