Stage découverte – Danse iranienne Quimperlé, 22 octobre 2022, Quimperlé.

Stage découverte – Danse iranienne

Complexe de Kerjouanneau Rue de Kerjouanneau Salle évolution Quimperlé Finistre Rue de Kerjouanneau Complexe de Kerjouanneau

2022-10-22 14:00:00 – 2022-10-23 16:00:00

Rue de Kerjouanneau Complexe de Kerjouanneau

Quimperlé

Finistre

Avec Mahdi Moghaddam.

Quand Mahdi danse, il jongle entre modernité et tradition. Quand il chante, il se sent au paradis. Sa voix nous embarque et nous plonge dans ses rêves et ses colères. Mahdi est né en Iran. Il y a 4 ans, il a dû fuir.

Aujourd’hui, réfugié, il vit et travaille sur notre territoire. Grâce au rap et à la danse, il raconte le monde avec sa voix et son corps; il exprime surtout sa liberté retrouvée.

Dans cet atelier, partez à la découverte du farsi, sa langue natale ; ensemble, construisez une chorégraphie originale et vraiment dépaysante.

Mahdi transpire la sympathie et l’espoir. C’est avec un immense plaisir qu’il veut transmettre et partager.

Objectifs :

– Découvrir la musique iranienne et le rap en particulier

– Apprendre les bases de la danse iranienne

– Imaginer une chorégraphie et tout lâcher

A partir de 9 ans.

contact.babellium@gmail.com +33 6 82 43 42 98 https://collectif-babellium.fr/

Rue de Kerjouanneau Complexe de Kerjouanneau Quimperlé

dernière mise à jour : 2022-10-08 par