Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie Chamonix-Mont-Blanc EUR 25 35 L’association BALLANDO propose aux enfants de 5 à 8 ans, de venir découvrir et pratiquer en s’amusant la DANSE et le YOGA.

Ce stage permettra de développer leurs capacités corporelles, créatives et sensorielles. romainecochet@yahoo.fr +33 6 11 45 57 57 https://www.facebook.com/Ballando-105429865302844 Centre des Congrès le Majestic 241 all du Majestic Chamonix-Mont-Blanc

