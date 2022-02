Stage Découverte Danse Afro Urbaine Larsene Bègles Catégories d’évènement: Bègles

Gironde

Stage Découverte Danse Afro Urbaine Larsene, 15 février 2022, Bègles. Stage Découverte Danse Afro Urbaine

Larsene, le mardi 15 février à 18:00

Stage Danse Afro Urbaine – ados / adulte De 18h à 19h / Avec Maha Madid / 3€ pour les adhérents de l’Amicale Laïque de Bègles et 5€ pour les non adhérents Dans les locaux de Larsene (35 Rue des Terres Neuves à Bègles)

Entrée : 3-5€ / sur réservation

Stage Ados / Adultes de danse Afro Larsene 35 Rue des Terres Neuves, 33130 Begles Bègles Terres Neuves Gironde

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-02-15T18:00:00 2022-02-15T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bègles, Gironde Autres Lieu Larsene Adresse 35 Rue des Terres Neuves, 33130 Begles Ville Bègles lieuville Larsene Bègles Departement Gironde

Larsene Bègles Gironde https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/begles/

Stage Découverte Danse Afro Urbaine Larsene 2022-02-15 was last modified: by Stage Découverte Danse Afro Urbaine Larsene Larsene 15 février 2022 Bègles Larsene Bègles

Bègles Gironde