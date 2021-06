Stage découverte cirque Plobannalec-Lesconil, 2 août 2021-2 août 2021, Plobannalec-Lesconil.

Stage découverte cirque 2021-08-02 09:45:00 – 2021-08-06 17:30:00 Rue des Glénan Jardin des Glénan

Plobannalec-Lesconil Finistère Plobannalec-Lesconil

Pratiquer les arts du cirque sous chapiteau pendant vos vacances d’été, c’est possible !

Acrobatie, trampoline, jonglerie, fil, trapèze, rouleau-Américain, boule d’équilibre.

Ces stages sont aussi bien conçus pour les enfants qui veulent découvrir l’activité, que pour ceux qui pratiquent déjà le cirque et qui souhaitent en profiter pendant les vacances.

Les ateliers sont menés de façon ludique et garantissent la sécurité des élèves :

4-5 ans / 9h45 – 10h45

6-7 ans / 10h45 – 12h15

8-9ans / 14h00 – 15h30

10-15 ans / 15h30 – 17h30

Selon les normes en vigueur, les enfants sont tenus de porter un masque pendant l’activité à partir de 6 ans.

contact@naphtaline.fr

