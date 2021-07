Amou Amou Amou, Landes Stage découverte canoë-kayak sur le Luy Amou Amou Catégories d’évènement: Amou

Amou Landes Amou EUR 70 Le club de canoe Kayak propose un stage de 4 jours pour les 7 – 14 ans.

1er jour, initiation, 2ème jour perfectionnement, 3ème journée rendez-vous au labyrinthe de chalosse, 4ème journée descente du Luy de béarn

Limité à 8 personnes

