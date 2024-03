Stage découverte canoe kayak pâques av Corps Franc Pommies Jurançon, jeudi 25 avril 2024.

Stage découverte canoe kayak pâques av Corps Franc Pommies Jurançon Pyrénées-Atlantiques

Découvrez l’eau, les courants et les sensations de glisse tout en vous amusant ! Expérimentez diverses embarcations le canoë, le kayak, le paddle, le raft …

Initiez-vous à l’environnement naturel du Gave de Pau en naviguant sur le bassin d’eaux-vives du Pont d’Espagne et sur la descente de Pau jusqu’à Laroin (6km).

Deux journées pour se faire plaisir et apprendre les fondamentaux des sports de pagaies, à partager avec ses proches 85 85 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-25 09:30:00

fin : 2024-04-26 16:00:00

av Corps Franc Pommies Base du Pont d’Espagne

Jurançon 64110 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine

L’événement Stage découverte canoe kayak pâques Jurançon a été mis à jour le 2024-03-25 par OT Pau