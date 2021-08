Nay Nay Nay, Pyrénées-Atlantiques Stage découverte canoë kayak Nay Nay Catégories d’évènement: Nay

Stage découverte canoë kayak Nay, 6 août 2021, Nay. Stage découverte canoë kayak 2021-08-06 14:00:00 – 2021-08-06 18:00:00 Rue du Tennis Base nautique Nay

Nay Pyrénées-Atlantiques Nay Pyrénées-Atlantiques 20 20 EUR Descendez le Gave de Pau lors de stages et de cours particuliers de canoë kayak encadré par des professionnels. à partir de 8 ans. Savoir nager. Descendez le Gave de Pau lors de stages et de cours particuliers de canoë kayak encadré par des professionnels. à partir de 8 ans. Savoir nager. +33 7 69 04 55 52 Descendez le Gave de Pau lors de stages et de cours particuliers de canoë kayak encadré par des professionnels. à partir de 8 ans. Savoir nager. uscnk dernière mise à jour : 2021-07-31 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay

Détails Catégories d’évènement: Nay, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Nay Adresse Rue du Tennis Base nautique Nay Ville Nay lieuville 43.1791#-0.25902