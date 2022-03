Stage découverte canoë-kayak Jurançon, 19 avril 2022, Jurançon.

Stage découverte canoë-kayak Base d’eaux-vives du Pont d’Espagne 12 av du Corps Franc Pommiès Jurançon

2022-04-19 – 2022-04-20 Base d’eaux-vives du Pont d’Espagne 12 av du Corps Franc Pommiès

Jurançon Pyrénées-Atlantiques

EUR 80 Pendant les vacances de Pâques, le Pau Canoë-Kayak propose des stages découverte, encadrés par des moniteurs diplômés.

Au programme : des ateliers ludiques pour progresser en kayak et expérimenter plusieurs embarcations canoé, kayak, paddle …

Tu découvriras l’eau et ses courants, tu trouveras ton équilibre dans le bateau et tu apprendras à te diriger où tu veux tout en découvrant l’environnement naturel du Gave de Pau.

Tu apprendras même à lire la rivière lors de la descente Pau-Laroin prévue en fin de cycle !

+33 7 66 07 41 49

pau canoe kayak

Base d’eaux-vives du Pont d’Espagne 12 av du Corps Franc Pommiès Jurançon

dernière mise à jour : 2022-03-17 par