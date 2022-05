Stage découverte canoë-kayak, 29 août 2022, .

Stage découverte canoë-kayak

2022-08-29 09:30:00 – 2022-08-30 16:00:00

EUR 80 Stage du 29 au 30 août: 2 journées continues de 9h30 à 16h (prévoir pique-nique)

Découvrez l’eau, les courants et les sensations de glisse tout en s’amusant !

Expérimentez diverses embarcations : le canoë, le kayak, le paddle, le raft …

Initiez-vous à l’environnement naturel du Gave de Pau en naviguant sur le bassin d’eaux-vives du Pont d’Espagne et sur la descente de Pau jusqu’à Laroin (5km).

Un stage ouvert à tous !

Ce stage s’adresse à toutes les personnes débutantes, enfants et adultes. Selon les niveaux et les expériences de chacun, des groupes homogènes seront constitués.

Cinq demi journées, de lundi à vendredi de 9h30 à 12h.

Stage du 29 au 30 août: 2 journées continues de 9h30 à 16h (prévoir pique-nique)

Découvrez l’eau, les courants et les sensations de glisse tout en s’amusant !

Expérimentez diverses embarcations : le canoë, le kayak, le paddle, le raft …

Initiez-vous à l’environnement naturel du Gave de Pau en naviguant sur le bassin d’eaux-vives du Pont d’Espagne et sur la descente de Pau jusqu’à Laroin (5km).

Un stage ouvert à tous !

Ce stage s’adresse à toutes les personnes débutantes, enfants et adultes. Selon les niveaux et les expériences de chacun, des groupes homogènes seront constitués.

Cinq demi journées, de lundi à vendredi de 9h30 à 12h.

Stage du 29 au 30 août: 2 journées continues de 9h30 à 16h (prévoir pique-nique)

Découvrez l’eau, les courants et les sensations de glisse tout en s’amusant !

Expérimentez diverses embarcations : le canoë, le kayak, le paddle, le raft …

Initiez-vous à l’environnement naturel du Gave de Pau en naviguant sur le bassin d’eaux-vives du Pont d’Espagne et sur la descente de Pau jusqu’à Laroin (5km).

Un stage ouvert à tous !

Ce stage s’adresse à toutes les personnes débutantes, enfants et adultes. Selon les niveaux et les expériences de chacun, des groupes homogènes seront constitués.

Cinq demi journées, de lundi à vendredi de 9h30 à 12h.

dernière mise à jour : 2022-05-24 par