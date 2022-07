Stage découverte canoë kayak, 22 août 2022, .

Stage découverte canoë kayak



2022-08-22 09:00:00 – 2022-08-26 12:00:00

EUR 90 90 Descendez le gave de Pau lors d’un stage de canoë kayak encadré par des professionnels. Ouvert aux enfants dès 8 ans. Savoir nager. Inscription obligatoire.

Les premiers jours vont être basé sur l’initiation et les jeux en eau-calme puis au fur et a mesure de la semaine ils pourront être amenés en eaux vives ou ils feront une course d’orientation aquatique.

Des séances sur l’environnement et la sécurité vont aussi être mis en place pour qu’ils puissent découvrir la pratique dans sa totalité.

dernière mise à jour : 2022-07-02 par