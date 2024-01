Stage découverte calligraphie chinoise Espace Jemmapes Paris, samedi 13 janvier 2024.

Le samedi 16 mars 2024

de à

.Public adolescents adultes. A partir de 16 ans. payant

13 € (+ 5 € en cas de première inscription)

Un Art Millénaire.

L’art ancestral de la calligraphie chinoise, considérée comme une forme d’art sacré, se marie parfaitement avec les pratiques du Qi Gong et du Tai Chi.

Les grands lettrés d’autrefois utilisaient la calligraphie pour affiner leur concentration, développer une présence au geste inégalée, et cultiver leur énergie interne, le « Qi ».

Chaque idéogramme renferme une signification spirituelle profonde, et chaque coup de pinceau équivaut à une élévation de l’esprit.

Pensez à votre propre écriture et à la manière dont elle reflète votre être intérieur.

Sophie Yang, maître de Qi Gong et du Tai Chi Chuan, vous invite à vivre une expérience unique en découvrant la calligraphie chinoise.

Vous allez pratiquer cet art tout en cultivant votre énergie vitale grâce à l’intention et la précision des gestes de la main.

Rejoignez-nous pour explorer la profondeur de l’expression artistique et spirituelle au moyen de la calligraphie chinoise, dans le cadre de ce stage passionnant.

Réservez votre place dès maintenant et enrichissez votre vie de cette expérience exceptionnelle !

Animé par Sophie Yang

Espace Jemmapes 116 Quai de Jemmapes 75010 Paris

Contact : https://crl10.aniapp.fr/activites/2-stages-decouvertes/stage-decouverte-la-calligraphie-chinoise

