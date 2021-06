Stage de Zhineng Qigong : « La voie verte » Gergny, 26 juin 2021-26 juin 2021, Gergny.

Stage de Zhineng Qigong : « La voie verte » 2021-06-26 09:00:00 – 2021-06-26 12:00:00

Gergny 02260 Gergny

37.5 37.5 37.5 Le Zhineng Qigong est une pratique Chinoise qui ressemble à une gymnastique, basée sur des mouvements simples, fluides et doux. Elle vous aide à renforcer votre corps en douceur, à vous détendre et à ressource votre esprit. Tous les exercices visent principalement à améliorer votre santé physique.

En bougeant, les raideurs dans le corps disparaissent. Le Qi (énergie vitale) augmente et vos organes et muscles relâchent la tension. La méthode aborde également la capacité́ d’auto-guérisson du corps et se concentre sur le maintien et l’amélioration de la santé physique et mentale.

Inscription par mail ou par téléphone.

info@lean-back.nl +33 6 52 13 62 75

Anne Fechter

