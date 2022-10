Stage de Yoga Saint-Pol-de-Léon Saint-Pol-de-Léon Catégories d’évènement: Finistre

2022-10-23 09:30:00 – 2022-10-23 18:00:00

Finistre Saint-Pol-de-Léon Avec Anjalie et Jaya : Le yoga dans la vie de tous les jours.

9h30 Accueil , 12h30 repas , chacun son pique nique rapide, 14h Grande détente…et pratiques. 18h Clôture. +33 6 26 24 89 06 Salle Ti Kastelliz 1 rue de Plouénan Saint-Pol-de-Léon

