Stage de yoga Roscoff, 4 septembre 2021, Roscoff.

Stage de yoga 2021-09-04 – 2021-09-05 Route de Perharidy Athanor

Roscoff Finistère Roscoff Finistère

Stage de yoga sur le thème « Se retrouver ensemble enfin » organisé par Madhuri et Anjalie, pour débutants et confirmés, se déroulera sur 1 ou 2 jours suivant votre souhait et votre disponibilité.

Possibilité de couchage et repas en sus.

Deux sites de pratique : Ti Kastellis à St Pol de Léon et salle Athanor à côté de la Fondation Ildys à Perharidy, Roscoff.

Inscription par téléphone ou mail.

michelemadhuri@gmail.com +33 6 21 57 08 59 http://yoga-voieducoeur-michelestephany-saintpol.mcwebdesign.fr/stages-yoga-coeur/we-yoga-a-st-pol-4-et-5-septembre-2021/

