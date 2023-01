Stage de yoga, qi gong, tai-chi Agos-Vidalos, 25 août 2023, Agos-Vidalos Agence Touristique des vallées de Gavarnie, CDT65 Agos-Vidalos.

2023-08-25 15:50:00 15:50:00 – 2023-08-27 09:00:00 09:00:00

EUR 218 Hébergement :

Vous allez séjourner dans un chalet en rondin de bois de Finlande, un cocooning assuré ! Dès l’entrée l’odeur de bois et l’atmosphère chaleureuses vous accueillent. Ces chalets sont composées d’une ou deux chambres, un salon, douche et toilettes, cuisine toute équipée et pour pouvoir contempler la vue: un balcon avec un salon de jardin.

Programme :

Pratique accessible à tous

Méditation Harmonie de pleine présence

Postures confortables, adaptées à chacun, tenues longtemps pour libérer les tensions profondes (yin yoga),

Mobilisation des articulations synchronisées à la respiration (yoga thérapie),

Auto massage lié aux mouvements de qi gong

Tai chi UI favorise l’éveil de la personne à son propre chi

Vendredi

Arrivée à partir de 15:00

20:00 Un apéritif et un repas

Samedi

09:00 – 11:30 : Yin yoga et EFT

12:00 Repas

14:00 – 16:00 Do-in et yoga thérapie

Dimanche

Petit-déjeuner servis au chalet

09:00 – 10:00 Méditation harmonie et sonore

10:00 – 11:30 Qi gong ouverture des méridiens

12:00 Repas

14:00 – 16:00 Tai-chi forme yang 24 mouvements et double éventail

16:30 Départ

Vivez un voyage intérieur, à l’écoute de vos sensations. Le yoga vous aide à créer une sensation de relaxation et de conscience. Le tai-chi favorise l’éveil de la personne à son propre chi. Les deux pratiques combinés procurent un sentiment de libération qui aide la personne à atteindre la longévité, la régénération et la réalisation de soi.

s.dusserm@gmail.com +33 6 72 32 17 04 https://www.pibeste.fr/planning-et-lieux-des-cours-hebdomadaires-qi-gong-taiji/

