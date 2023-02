Stage de yoga pour inspirer la créativité, 29 avril 2023, Menditte Menditte.

Stage de yoga pour inspirer la créativité

Gite Belhars Menditte Pyrenees-Atlantiques

2023-04-29 09:00:00 – 2023-04-30 17:00:00

Menditte

Pyrenees-Atlantiques

Menditte

215 235 EUR Caractéristiques du stage: stage pour tous niveaux , groupe intime de maximum 10 personnes , cours de yoga thématiques uniques et méditations guidées, ateliers créatifs variés et complémentaires de pleine conscience, balades guidées dans la nature environnante, repas et collations végétariens délicieux et sains, lieu de stage très calme, paisible et authentique. Le temps entre les séances pour se détendre et se connecter avec soi-même, les uns avec les autres et avec la nature.

Theresa Laurita Humbert est professeure de yoga certifiée et artiste visuelle. Elle pratique le yoga depuis plus de 30 ans et enseigne le yoga depuis 15 ans. En 2001, Theresa a été initiée à la technique de méditation Vipassana et intègre cette pratique dans sa vie quotidienne et ses cours.Elle a étudié les arts visuels et a été professeur d’art dans son pays natal, les États-Unis.

