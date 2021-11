Cissac-Médoc Cissac-Médoc Cissac-Médoc, Gironde Stage de yoga pour enfants Cissac-Médoc Cissac-Médoc Catégories d’évènement: Cissac-Médoc

Gironde

Stage de yoga pour enfants Cissac-Médoc, 21 novembre 2021, Cissac-Médoc. Stage de yoga pour enfants Salle des fêtes 8 route du Landat Cissac-Médoc

2021-11-21 10:00:00 – 2021-11-21 11:45:00 Salle des fêtes 8 route du Landat

Cissac-Médoc Gironde Cissac-Médoc 20 EUR L’association Yoga Attitude propose un stage de yoga à destination des enfants. De 10h à 10h45, créneau pour les 5-7 ans, et de 11h à 11h45 les 8-10 ans.

Prévoir un tapis, un petit coussin et une petite couverture.

Un coin détente est prévu pour les parents accompagnants. L’association Yoga Attitude propose un stage de yoga à destination des enfants. De 10h à 10h45, créneau pour les 5-7 ans, et de 11h à 11h45 les 8-10 ans.

Prévoir un tapis, un petit coussin et une petite couverture.

Un coin détente est prévu pour les parents accompagnants. +33 6 77 40 15 03 L’association Yoga Attitude propose un stage de yoga à destination des enfants. De 10h à 10h45, créneau pour les 5-7 ans, et de 11h à 11h45 les 8-10 ans.

Prévoir un tapis, un petit coussin et une petite couverture.

Un coin détente est prévu pour les parents accompagnants. Association Yoga Attitude

Salle des fêtes 8 route du Landat Cissac-Médoc

dernière mise à jour : 2021-11-12 par

Détails Catégories d’évènement: Cissac-Médoc, Gironde Autres Lieu Cissac-Médoc Adresse Salle des fêtes 8 route du Landat Ville Cissac-Médoc lieuville Salle des fêtes 8 route du Landat Cissac-Médoc