Stage de yoga nidra Centre Paris Anim’ Interclub 17 Paris Catégories d’Évènement: ile de france

Paris Stage de yoga nidra Centre Paris Anim’ Interclub 17 Paris, 2 décembre 2023, Paris. Le samedi 02 décembre 2023

de 14h30 à 16h00

.Public adultes. payant en fonction du quotient familial Le Yoga Nidra se pratique allongé.e.s ou assis.e.s. et permet une relaxation profonde qui mène à un état entre veille et sommeil. Tout en restant conscient.e.s de ce qui se passe aux alentours, vous êtes guidé.e.s pour une totale détente du corps, puis, à travers différentes visualisations proches du scénario d’un rêve. Inscription à l’accueil ou en ligne sur le site : www. animactisce.org Tarif en fonction du quotient familial A prévoir : une couverture et un mini coussin Centre Paris Anim’ Interclub 17 47 rue de Saussure 75017 Paris Contact : https://www.animactisce.org/16-trouver-un-stage.htm?keywords=&categorie=¢re=9&public=STG_ADULTE&idtf=16 +33142276881 cainterclub17@actisce.org https://www.actisce.eu/event-details/stage-de-yoga-nidra

actisce yoga nidra, stage, actisce, bien être, relaxation Détails Catégories d’Évènement: ile de france, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Interclub 17 Adresse 47 rue de Saussure Ville Paris Departement Paris Lieu Ville Centre Paris Anim' Interclub 17 Paris latitude longitude 48.8852490153561,2.31493799123677

Centre Paris Anim' Interclub 17 Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/