Stage de yoga Mirepeix

Pyrénées-Atlantiques

Stage de yoga Mirepeix, 28 mai 2022, Mirepeix.

2022-05-28 09:30:00 – 2022-05-28 12:00:00

Stage de yoga de 2h avec échanges et collation offerte. 
Débutant(e)s et pratiquant(e)s bienvenu(e)s.

