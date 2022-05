Stage de yoga, méditation et massages ayurvédiques Porte-du-Quercy, 18 juin 2022, Porte-du-Quercy.

Stage de yoga, méditation et massages ayurvédiques Domaine de Séguéla 734 route de Mascayroles Porte-du-Quercy

2022-06-18 – 2022-06-19 Domaine de Séguéla 734 route de Mascayroles

Porte-du-Quercy Lot Porte-du-Quercy

230 EUR 230 Samedi 18 juin

– 8h00-12h00: Méditation bleue : Pour la clarté du mental, le stress, la dépression, l’insomnie. Enchainement de asanas (postures) et leurs pouvoirs sur le corps et le mental.

– 14h00-18h00: Les bases pour comprendre le Hatha yoga, présentation de sa philosophie et de sa technique qui donne une idée équilibrée de tous ses aspects en termes de pensées modernes.

Enchainement d’une série de asanas (postures) et leurs pouvoirs sur le corps et le mental. Anuloma viloma pranayama, technique de respiration pour calmer le mental.

Dimanche 19 juin :

– 8h00–9h00: Méditation bleue

– 9h00-12h00: Auto-massages ayurvédiques basés sur l’ abhyanga (un bain d’amour)

– 14h00-16h00: Savoir se faire un auto-massage, géométrie, numérologie, différentes pressions suivant les parties du corps. Auto Massage sur différentes parties du corps selon les principes Ayurvédiques (pieds, mains, ventre, poitrine, visage, crâne). Récapitulatif asanas, dessins des asanas pour le faire soi-même par la suite. Exercices de groupes en cercle.

Aucun pré- requis n’est nécessaire.

Apporter un tapis de yoga et des couvertures, de quoi noter.

Hébergement en chambres partagées: 30€/nuit

Restauration: 15€/repas (végétarien et bio) et 8€/petit déjeuner

Possibilité de cuisiner sur place: forfait 20€/séjour

Le Domaine de Séguéla accueille Stella Giordanenco pour un stage de yoga, de méditation et de massages ayurvédiques.

Venez apprendre et vous détendre dans notre petit cocon de nature

+33 6 83 73 26 94

Domaine de Séguéla

Domaine de Séguéla 734 route de Mascayroles Porte-du-Quercy

