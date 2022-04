STAGE DE YOGA “JOIE DE VIVRE”

STAGE DE YOGA “JOIE DE VIVRE”, 29 avril 2022, . STAGE DE YOGA “JOIE DE VIVRE”

2022-04-29 – 2022-04-29 Renseignements auprès de Jeanne GUILLEMINOT, tél. 06 87 89 06 40, email. joyofliving.contact@gmail.com Stage de yoga sur 3 jours, organisé par l’association “Joy of living”. joyofliving.contact@gmail.com +33 6 87 89 06 40 Renseignements auprès de Jeanne GUILLEMINOT, tél. 06 87 89 06 40, email. joyofliving.contact@gmail.com dernière mise à jour : 2022-04-22 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville