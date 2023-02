Stage de Yoga : jeûne et balade, 31 juillet 2023, Saint-Selve OT Montesquieu Saint-Selve.

Stage de Yoga : jeûne et balade

Institut Saint-Selve Gironde

2023-07-31 09:00:00 – 2023-08-04

Saint-Selve

Gironde

Saint-Selve

Stage de yoga, une semaine d’été !

Le stage a lieu du 31 juillet au 4 août 2023 avec possibilité d’être sur le lieu avant et après le séjour.

Détente et tonus, récupération dans un lieu ressourçant par le yoga, la relaxation et la méditation.

Pratiques simples et efficaces, respiration, relaxation, jeûne et balade, échanges, mémoire disponible pour la pratique, détente et temps libre.

Stage accessible au débutant et aux plus avancés, pour toutes et tous !

+33 6 80 89 83 55 Cavernes henri

Henri Cavernes

Saint-Selve

