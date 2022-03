STAGE DE YOGA Centre Paris Anim’ Jemmapes Paris Catégories d’évènement: île de France

Paris

STAGE DE YOGA Centre Paris Anim’ Jemmapes, 25 avril 2022, Paris. Date et horaire exacts : Du lundi 25 avril 2022 au vendredi 29 avril 2022 :

lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi

de 19h00 à 20h30

payant

Un stage pour adultes, ouvert à tous, que vous ayez déjà pratiqué du yoga, ou jamais. Une fenêtre ouverte sur les manières variées de l’appréhender. L’enjeux est de questionner la discipline, son propre rapport au corps, de dépasser ses acquis et d’amener son esprit à s’émanciper vers toujours plus d’autonomie. Animé par Valérie Genta. Centre Paris Anim’ Jemmapes 116, quai de Jemmapes Paris 75010 Contact : 0148033322 info-ej@crl10.net https://crl10.aniapp.fr Sport

Date complète :

2022-04-25T19:00:00+01:00_2022-04-25T20:30:00+01:00;2022-04-26T19:00:00+01:00_2022-04-26T20:30:00+01:00;2022-04-27T19:00:00+01:00_2022-04-27T20:30:00+01:00;2022-04-28T19:00:00+01:00_2022-04-28T20:30:00+01:00;2022-04-29T19:00:00+01:00_2022-04-29T20:30:00+01:00

Freepik

Détails Catégories d’évènement: île de France, Paris Autres Lieu Centre Paris Anim' Jemmapes Adresse 116, quai de Jemmapes Ville Paris lieuville Centre Paris Anim' Jemmapes Paris Departement Paris

Centre Paris Anim' Jemmapes Paris Paris https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/paris/

STAGE DE YOGA Centre Paris Anim’ Jemmapes 2022-04-25 was last modified: by STAGE DE YOGA Centre Paris Anim’ Jemmapes Centre Paris Anim' Jemmapes 25 avril 2022 Centre Paris Anim' Jemmapes Paris Paris

Paris Paris